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الخارجية الروسية: موسكو تطالب أميركا وأوروبا بوقف ألاعيبهما حول محطة زابوروجيا والتأثير على كييف لإجبارها على وقف قصف المحطة النووية

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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