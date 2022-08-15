الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: قتلى وجرحى بصفوف حزب الإصلاح باستهداف مسيرة اماراتية نقطة تفتيش لهم على الطريق الرابط بين شبوه وحضرموت شرقي اليمن

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد ساعات من عدوان إسرائيلي على ريف دمشق.. طائرات مسيرة تستهتدف القوات الأمريكية في قاعدة التنف

"الجهاد الإسلامي" و"حزب الله" يؤكدان على وحدة الهدف والثبات على نهج المقاومة

إصابة الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" بفيروس كورونا

بالفيديو.. حكومة إقليم كردستان تؤكد دعمها لمبدأ الحوار بين الفرقاء السياسيين

وفد من هيئة الأركان الإيرانية يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي

كتلة الصادقون: لن نجهد أنفسنا كثيراً بالرد على من رمتني بدائها وانسلت