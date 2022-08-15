استهداف قواعد تركية بهجمات الصاروخية في شمال سوريا

العالم-سوريا

فبعد قصفها قواعد “كلجبرين” و”حزوان” و”البحوث” و”تويس”، وسّعت “تحرير عفرين” الليلة الماضية من نطاق هجماتها، مستهدفة قاعدة “دابق”، التي تعد من أكثر القواعد العسكرية التركية تحصيناً في شمال حلب، بعشرات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي سقط معظمها داخل القاعدة.

وأفادت مصادر محلي أن أصوات انفجارات ضخمة سُمعت في مناطق ريف حلب الشمالي، تبيّن لاحقاً أنها ناجمة عن انفجار أحد مستودعات الذخيرة الموجودة داخل القاعدة، بعد أن سقطت إحدى القذائف داخل المستودع بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميره بما فيه من أسلحة وذخائر حربية متنوعة.

وعلى غرار الهجمات السابقة التي نفذوها نحو القواعد التركية، شنّ مسلحو “تحرير عفرين” هجوماً محدوداً نحو أطراف قاعدة “دابق”، حيث نجحوا خلاله في توجيه ضربة سريعة لمسلحي فصائل أنقرة المتمركزين حول القاعدة، وأوقعوا عدد كبيراً من الإصابات بين صفوفهم، في حين أكدت المصادر أن الهجوم بشكل عام، لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو قتلى بين صفوف الجنود الأتراك.

في الأثناء، واصلت القوات التركية خلال ساعات اليوم الاثنين، اعتداءاتها نحو قرى ريف حلب الشمالي، فاستهدفت قريتي “إبين” و”عين دقنة” بقذائف المدفعية، ما أدى بحسب مصادر محلية، إلى إلحاق أضرار مادية بالمنازل والممتلكات، في مشهد بات يندرج ضمن الإطار “الروتيني” اليومي شمال حلب.

وكانت مجموعات “قوات تحرير عفرين” كثّفت خلال الأسابيع الأربعة الماضية على وجه التحديد، من هجماتها المركزة نحو القواعد العسكرية التركية المنتشرة في ريف حلب الشمالي، من خلال عمليات قصف متلاحقة ضربت معظم تلك القواعد، ما أدى إلى مقتل /4/ جنود أتراك على الأقل، وإصابة /15/ آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أشارت إليه الحصيلة الإجمالية لتلك الهجمات.