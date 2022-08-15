خضر حبيب: العدو الصهيوني يستهدف كل الشعب الفلسطيني وليس حركة الجهاد الاسلامي فقط

قناة العالم
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:١١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
خضر حبيب: حركة الجهاد الاسلامي هي في الصف الاول دائما للدفاع عن الشعب الفلسطيني وهي مشروع تحرر وطني كبير
خضر حبيب: كل فصائل المقاومة يجب ان تضرب المحتل بقوس واحد لان هذا العدو الصهيوني يستهدف كل الشعب الفلسطيني
خضر حبيب: نثمن مواقف قادة محور المقاومة ونشكرهم على الدعم اللامحدود للمقاومة الفلسطينية ولحركة الجهاد الاسلامي في مواجهة المحتل
خضر حبيب: جرت اتصالات مكثفة خلال العدوان بين قادة محور المقاومة والامين العالم لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة
خضر حبيب: المشروع الصهيوني لا يشكل خطرا على الشعب الفلسطيني فقط انما على كل المنطقة العربية والاسلامية
خضر حبيب: هناك مساندة ودعم كبير من محور المقاومة لمقاومة شعبنا الفسطيني اينما وجدت في مواجهة هذا المشروع الصهيوني
خضر حبيب: بعدما سجلت الجهاد حضورها في المعركة وابطلت كل المعادلات التي يحاول العدو الصهيوني فرضها تعاطت بايجابية مع الوساطة المصرية
خضر حبيب: العدو بمجرد ارتكابه الجرائم مباشرة بغزة اتصل بالاشقاء المصرين ليباشروا مهام الوساطة بين حركة الجهاد والعدو الصهيوني
خضر حبيب: صورة اغتيال القيادة كانت كافية للعدو لاعلاء اسهم غانتس ولابيد وبينت والاحزاب المتحالفة معهم على حساب الدم الفلسطيني
خضر حبيب: العالم باكمله يتآمر ويتحالف مع الظالم على حساب المظلوم وعلى الضحية التي هي نحن كشعب فلسطيني
خضر حبيب: العدو الصهيوني يستهدف كل الشعب الفلسطيني وليس حركة الجهاد الاسلامي فقط
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
خضر حبيب: حركة الجهاد الاسلامي تستطيع ضرب أي هدف في الكيان المحتل
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥
خاص بالعالم- مراسلون
السجون المفتوحة في البحرين
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧
أهم الأخبار
أبعاد وخلفيات العدوان الصهيوني الجديد على سوريا
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين15 اغسطس 2022
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧
التواصل
تدريبات لمواجهة الظروف الصعبة في طبيعة شمال ايران
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١
خاص بالعالم- مراسلون
المقاومة ومسار الانتصارات- الجزء الثاني
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد بالفيديو..
آخر تفاصيل استهداف طائرات مسيرة للقوات الأمريكية بقاعدة التنف
ايران تعزي بضحايا الحريق في احدى الكنائس بمصر
طهران و دمشق تناقشان سبل تعزيز علاقات التعاون العلمي والتقني بين البلدين
ايران تفند المزاعم حول تهريب السلاح من بندر عباس الى ميناء الحديدة
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب جنود الاحتلال في جنين
في لقاء خاص مع قناة العالم
خضر حبيب: حركة الجهاد الاسلامي تستطيع ضرب أي هدف في الكيان المحتل
مقالات و تحليلات
14 آب 2006.. جنوح التاريخ وتصحيحه
أبواق مهزومة
ما محاذير الأزمة السياسية بعد التصعيد المتبادل في العراق؟
محلل أمريكي:" التعاون بين الصين وأمريكا ضروري للحفاظ على الحياة في العالم"!
الجمعة العراقية بين تظاهرات الصدريين والإطار التنسيقي
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.