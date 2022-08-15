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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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المغاربیة
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خضر حبيب: العلاقة بين الجهاد الاسلامي وحركة حماس وطيدة ومتينة واذا كانت هناك اختلافات فيمكن حلها عبر الحوار
خضر حبيب: يجب ان لا نسمح للعدوالصهيوني أن يزرع الوقيعة والانقسام داخل الصف الفلسطيني المقاوم لانه امر خطير جدا
خضر حبيب: يجب ان لا نسمح للعدوالصهيوني أن يزرع الوقيعة والانقسام داخل الصف الفلسطيني المقاوم لانه امر خطير جدا
خضر حبيب: درس يجب ان يتعلمه الجميع ليس فقط حركة الجهاد الاسلامي انما كل الفصائل الفلسطينية هو اذا ضربنا يجب ان نضرب بقوس واحد
خضر حبيب: عدم مشاركة الفصائل مع الجهاد الاسلامي يعطي العدو الصهيوني الجرأة على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الحركة
خضر حبيب: العدو الصهيوني يستهدف كل الشعب الفلسطيني وليس حركة الجهاد الاسلامي فقط
خضر حبيب: "اسرائيل" خدعت وغدرت وضربت بعرض الحائط بالوساطة المصرية وشنت عدوانها الغاشم على حركة الجهاد الاسلامي
خضر حبيب: العدو الصهيوني استغل الظروف المشحونة لشن عدوانه على قطاع غزة
خضر حبيب: العدو الصهيوني خطط للعدوان الاخير على غزة منذ فترة طويلة رغم تعاطينا الكبير مع الوساطة المصرية
مراسل العالم: المنطقة المستهدفة هي منطقة الـ55 التي تتواجد فيها القوات الاميركية وتجري فيها عمليات عسكرية
خضر حبيب: يجب ان لا نسمح للعدوالصهيوني أن يزرع الوقيعة والانقسام داخل الصف الفلسطيني المقاوم لانه امر خطير جدا
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.