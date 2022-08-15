الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

خضر حبيب: يجب ان لا نسمح للعدوالصهيوني أن يزرع الوقيعة والانقسام داخل الصف الفلسطيني المقاوم لانه امر خطير جدا

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب جنود الاحتلال في جنين

في لقاء خاص مع قناة العالم خضر حبيب: حركة الجهاد الاسلامي تستطيع ضرب أي هدف في الكيان المحتل

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-08-2022

بالفيديو.. تهديدات بالقتل تستهدف عناصر"إف بي آي"بعد تفتيش منزل ترامب

النشطاء البحرينيون يطلقون حملة التغريد على وسم 'البحرين المحتلة'

بالفيديو.. عبداللهيان: إذا ردّت واشنطن على مقترحاتنا بمرونة فسنتوصل للاتفاق 