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خضر حبيب: المقاومة بخير وستبقى ان شاء الله بخير مادام هناك رجال وإرادة فولادية على مواصلة الزحف نحو القدس وازالة الكيان الغاصب

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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