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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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خضر حبيب: العدو لا يلتزم بعهد او ميثاق وطبعه الغدر والخيانة لذلك طالبنا الوسيط المصري بتفعيل الوساطة والتركيز على تنفيذ مطالبنا المحقة
خضر حبيب: لا خطوط حمر في استهداف العدو وكل هدف تستطيع حركة الجهاد الاسلامي ضربه سيضرب باذن الله في جولات قادمة مع هذا العدو المجرم
خضر حبيب: عهد قطعناه على انفسنا امام الله سبحانه وتعالى ان نواصل هذه المسيرة المباركة ولن تحط رحالنا إلا في قدس الاقداس باذن الله
خضر حبيب: بجهادنا وثباتنا ومواصلتنا المعركة ستعود فلسطين وسيزول هذا الاحتلال باذن الله وسيرجع شعبنا الفلسطيني الى دياره عما قريب باذن الله
خضر حبيب: المقاومة بخير وستبقى ان شاء الله بخير مادام هناك رجال وإرادة فولادية على مواصلة الزحف نحو القدس وازالة الكيان الغاصب
خضر حبيب: العلاقة بين الجهاد الاسلامي وحركة حماس وطيدة ومتينة واذا كانت هناك اختلافات فيمكن حلها عبر الحوار
خضر حبيب: يجب ان لا نسمح للعدوالصهيوني أن يزرع الوقيعة والانقسام داخل الصف الفلسطيني المقاوم لانه امر خطير جدا
خضر حبيب: يجب ان لا نسمح للعدوالصهيوني أن يزرع الوقيعة والانقسام داخل الصف الفلسطيني المقاوم لانه امر خطير جدا
خضر حبيب: درس يجب ان يتعلمه الجميع ليس فقط حركة الجهاد الاسلامي انما كل الفصائل الفلسطينية هو اذا ضربنا يجب ان نضرب بقوس واحد
خضر حبيب: عدم مشاركة الفصائل مع الجهاد الاسلامي يعطي العدو الصهيوني الجرأة على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الحركة
خضر حبيب: العدو لا يلتزم بعهد او ميثاق وطبعه الغدر والخيانة لذلك طالبنا الوسيط المصري بتفعيل الوساطة والتركيز على تنفيذ مطالبنا المحقة
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش
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