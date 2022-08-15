الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

خضر حبيب: شعبنا الفلسطيني مصمم على مواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال حتى لو وقف كل العالم مع العدو الصهيوني

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. آخر التفاصيل حول استهداف طائرات مسيرة لقوات أمريكية في قاعدة التنف

ايران تعزي بضحايا الحريق في احدى الكنائس بمصر

طهران و دمشق تناقشان سبل تعزيز علاقات التعاون العلمي والتقني بين البلدين

ايران تفند المزاعم حول تهريب السلاح من بندر عباس الى ميناء الحديدة

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب جنود الاحتلال في جنين

في لقاء خاص مع قناة العالم خضر حبيب: حركة الجهاد الاسلامي تستطيع ضرب أي هدف في الكيان المحتل