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خضر حبيب: العدو بمجرد ارتكابه الجرائم مباشرة بغزة اتصل بالاشقاء المصرين ليباشروا مهام الوساطة بين حركة الجهاد والعدو الصهيوني

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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