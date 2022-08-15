الخزعلي: التصعيد لايخدم إلا مصلحة العدو ويجب التوقف عن المناكفات

العالم-العراق

وقال الشيخ الخزعلي، اليوم الاثنين، في تغريدة له على "تويتر"، إنه "بكل صدق أقول لكم، وبكل إصرار أطلب منكم التوقف فوراً عن المناكفات أو أسلوب التصعيد والتنابز، نبقى جميعاً إخوة، ويبقى عدونا واحداً، فالتصعيد والتوتر والتأزيم لا يخدم إلا مصلحة العدو المشترك الذي يتربص بنا الدوائر".

وأضاف الشيخ الخزعلي قائلا "نعم، من حقكم أن تدافعوا عن أنفسكم، وتدفعوا الشبهات عنكم، ولكن هذا لا يعني مهاجمة الآخرين أو التكلم ضدهم".

واختتم الشيخ الخزعلي تغريدته بالقول "لنتذكّر جميعاً قوله تعالى: (وَقُل لعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا)".