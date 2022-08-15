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لقاء يمني - روسي جديد على مستوى السفراء في سوريا

لقاء يمني - روسي جديد على مستوى السفراء في سوريا
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

التقى الوزير المفوض في سفارة الجمهورية اليمنية بسوريا رضوان الحيمي اليوم، الوزير المفوض والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الروسية الاتحادية بدمشق "إيلدار قربانوف".

العالم- اليمن

وناقش اللقاء التطورات الراهنة وسبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وأهمية العمل المشترك في مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكية والأدوات التكفيرية التابعة له.

وفي اللقاء استعرض الحيمي مستجدات الهدنة الإنسانية والعسكرية القائمة والخروقات المتوالية من دول تحالف العدوان، وتمسك المجلس السياسي الأعلى بتنفيذ كل بنود الهدنة، بما في ذلك فتح وجهات جديدة للرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي وضمان صرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين تدفق المشتقات النفطية ومختلف السلع عبر ميناء الحديدة.

وأوضح أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي في حال لم تلتزم دول العدوان بشروط وموجبات الهدنة، وفي حال فشلت الأمم المتحدة فيما وعدت به بهذا الشأن.

من جانبه أكد الوزير المفوض بسفارة روسيا على وقوف بلاده إلى جانب ما سيختاره الشعب اليمني ويعود بالنفع عليه.

ولفت إلى استعداد روسيا بذل كل الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني وإحلال السلام العادل والمشرف دون نقصان، وأن يكون في مصلحة الشعب اليمني وليس على حسابه.

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