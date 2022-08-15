تجمع العلماء المسلمين: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وحدها تحمي لبنان

العالم_لبنان

و جاء في البيان تمر علينا ونحن نشعر ونتيقن بأهمية استمرار المقاومة في دورها الفاعل في حماية لبنان من الاعتداءات والأطماع الصهيونية، وسألت: ماذا لو لم تكن مقاومة أكان العدو الصهيوني انسحب من لبنان؟ أو هل استطاع ما يسمى بالمجتمع الدولي أن ينفذ القرار الأممي 425؟ والجواب قطعا لا، وحدها المقاومة هي التي حررت في العام 2000، ووحدها من أعاد الأسرى، ووحدها من هزمت العدو الصهيوني في حربه المدمرة في تموز 2006، واليوم نقول ماذا لو لم تكن المقاومة، أكان الكيان الصهيوني أوقف عملية استخراج النفط والغاز من حقل كاريش؟ أكان المبعوث الدولي يضطر كما ورد في صحف اليوم أن ينفي التسريبات حول المناخات السلبية من العدو الصهيوني ورفض المقترحات اللبنانية، ويتصل بالمسؤولين اللبنانيين ليعلمهم أنه ما زال ينتظر تحديد موعد جديد له من تل أبيب؟.



ورأت أن حرب تموز أثبتت لنا وللشعب اللبناني ولكل وطني حر أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي وحدها التي تحمي لبنان، والوضع الذي يعيشه لبنان إنما هو ضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأميركية لإسقاط المقاومة وإيقاع الفتنة مع أهلها بتحميلها مسؤولية الانهيار الاقتصادي، غير أن الشعب اللبناني في غالبيته بات على يقين أن سبب الأزمة التي يمر بها الوطن يعود لجملة عوامل أولها العقوبات الاقتصادية والحصار الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية وعرب التطبيع على لبنان ومنظومة الفساد المستشري في الإدارة العامة وعند غالبية المسؤولين والنظام الاقتصادي الفاسد منذ تكوين لبنان.



وإذ توجه تجمع العماء المسلمين بالتهنئة للشعب اللبناني والمقاومة والجيش على الانتصار الذي تحقق في حرب تموز، دعا الى استمرار التحالف بين هذا الثلاثي الذي حقق النصر والحفاظ على المقاومة التي يجب أن تبقى على جهوزية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة.