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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-08-2022

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-08-2022

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