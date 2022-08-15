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ترامب يعرض مساعدته على وزارة العدل الأمريكية

ترامب يعرض مساعدته على وزارة العدل الأمريكية
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن مساعديه تواصلوا مع وزارة العدل وعرضوا مساعدتها، وأنه يجب تهدئة الأجواء بعد تزايد التهديدات الموجهة لأجهزة الأمن عقب تفتيش منزله.

العالم _ الأميرکيتان

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" إنه طلب من ممثليه التواصل مع وزارة العدل لعرض المساعدة وسط الغضب من عملية التفتيش الغير مسبوقة التي قام بها بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مقر إقامته، مشيرا إلى أن "الناس غاضبون للغاية مما يحدث".

وأكد "أننا سنفعل كل ما يمكننا فعله للمساعدة لأنه يجب تهدئة الأجواء في البلاد"، محذرا من أن "البلد في وضع خطير للغاية. هناك غضب هائل، لم أره من قبل ، بسبب كل عمليات الاحتيال، وسنوات من عمليات الاحتيال ومطاردات الساحرات، والآن هذا".

وشدد ترامب على أنه "إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به للمساعدة، فسأكون بالتأكيد على استعداد للقيام بذلك"، معتبرا أنه "لم يكن هناك وقت مثل هذا حيث يتم استخدام تطبيق القانون لاقتحام منزل رئيس سابق للولايات المتحدة".

وأضاف: "هناك غضب هائل في البلاد، على مستوى لم يسبق له مثيل من قبل"، مبينا أن "فريقه لم يلقى ردا من وزارة العدل بشأن ما إذا كانوا سيقبلون عرضه للمساعدة".

وقال ترامب: "عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي اقتحموا المكان وأخذوا ما يريدون أخذه، وطلبوا من فريقي في مبنى مار إيه لاغو إطفاء الكاميرات، وقالوا إنه لا يمكن لأحد أن يمر عبر الغرف"، مشيرا إلى أنه "عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي يمكنهم أخذ أي شيء يريدون، ووضع أي شيء يريدون فيه. كان بإمكانهم زرع أي شيء يريدونه".

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