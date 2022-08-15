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شاهد.. الفضحية الكبرى للاعلام الصهيوني

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الإسرائيلي حسن عليان أن الكيان الصهيوني مربك ويتخبط بعد صواريخ المقاومة الفلسطينية التي دكت وسط تل ابيب.

العالم - خاص بالعالم

وقال عليان في حديث لبرنامج"العين الإسرائيلية" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن قوة الردع الكيان الصهيوني متآكلة، وهذا ما اثبتته صواريخ المقاومة على الكيان الصهيوني حيث كانت 58 مستوطنة تحت خط نار المقاومة.

وأضاف، أن أكبر فضحية للاعلام الصهيوني، هو ان ما قاله بان الكيان الصهيوني يمتلك قوة الرد على صوارايخ المقاومة كذب مزيف، لأن صواريخ المقاومة الفلسطينية ومن حركة الجهاد الاسلامي فقط دكت في قلب تل ابيب واربكت اركان الكيان المحتل بحيث لم يستطع التصدى له.

واضح المنتابع للشأن الاسرائيلي، أن ما يغلق الصهاينة هو استهدافه كيانهم المتزلزل من قبل المقاومة الفسطينية ومحور المقاومة على جبهة واحدة.

واكد عليان أن حركة الجهاد الاسلامي في معركة وحدة الساحات ارست قاعدين، ان اي عملية اغتيال ستكون لها عملية رد صاعقة، وان عدم كسر ارادة حركة الجهاد الاسلامي وان استهدفت لوحدها دون باقي الفصائل الفلسطينية.

هذا وإنصب إهتمام الإعلام الإسرائيلي على تقدير نتائج الحرب على غزة وبحث جدواها ومنسوب تحقيق الأهداف المرتجاة منها من قبل وزارة الحرب الإسرائيلية. وبعد تحليلات الخبراء الاسرائيليين الى دحض الادعاءات الإسرائيلية بتحقيق نتائج وأهداف، معتبرين أن صواريخ الجهاد الإسلامي على المدن الإسرائيلية تجاوز كبير واخفاق للقدرة الاسرائيلية.كما ان عجز القوى البرية الصهيونية كان له وقع كبير ودلالات على تراجع القوى العسكرية الاسرائيلية.من جهة أخرى تناولة التلفزة العبرية احتمالات المواجهة العسكرية المفتوحة مع لبنان ومدى قدرة الجبهة الداخلية على تحمل تبعاتها.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6314213

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