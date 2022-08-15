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إصابة عدد من الجنود الصهاينة خلال إطلاق نار قرب طولكرم

إصابة عدد من الجنود الصهاينة خلال إطلاق نار قرب طولكرم
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن عملية إطلاق نار جرت مساء الاثنين تجاه قوة للجيش من سيارة مسرعة قرب طولكرم.

العالم-الاحتلال

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن تقارير وردت عن عملية إطلاق نار في منطقة التماس بالقرب من طولكرم

من جهتها ذكرت "القناة 14" العبرية بأن قوة من الجيش تعرضت لإطلاق نار من اتجاهين، وانسحب منفذو الهجوم من المكان.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن عملية مطاردة تجري وراء منفذي عملية إطلاق النار قرب طولكرم، فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" استدعاء قوات كبيرة من الجيش.

هذا، وقال موقع "واللا" العبري إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من طولكرم من سيارة، أحدهم في حالة خطيرة.

وذكر نشطاء أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم.

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إصابة عدد من الجنود الصهاينة خلال إطلاق نار قرب طولكرم

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