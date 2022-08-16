صنعاء تدين الغارات الصهيونية على سوريا

العالم-اليمن

وأكد هشام شرف أن صنعاء ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها بسبب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والحصار الشامل المستمر للعام الثامن على التوالي لا ينسيها ذلك، الوقوف بصلابة ودعم محور دول المقاومة في مواجهة الصلف الصهيوني.

وأشار إلى أن العدو الصهيوني زاد من وتيرة صلفه وغروره في ممارساته العنجهية في الآونة الأخيرة سواء داخل الأراضي المحتلة أو العدوان على الأراضي السورية واللبنانية، وذلك بممارسة عدوان فاضح أمام المجتمع الدولي باختراق ومهاجمة دول ذات سيادة أو ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت وتواطؤ دولي أعطى الضوء الأخضر للعدو الصهيوني الاستمرار في انتهاك كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وجدد وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني التحذير من أن استمرار جرائم العدو الصهيوني بالأراضي المحتلة وضد الدول المجاورة سيفضي إلى جر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار وربما إلى حرب شاملة ليست في مصلحة شعوب المنطقة وداعمي العدو الصهيوني.

واختتم الوزير شرف تصريح بالقول” ليعلم قادة وسياسيو العدو الصهيوني أن معظم النار تأتي من مستصغر الشرر، وأن استمرار العنجهية الصهيونية ومن خلفها الدول الساكتة عنها بل والمؤيدة لأفعالها ستؤدي إلى تهديد كبير لأمن وسلامة جميع دول المنطقة دون استثناء”.