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رئيس حزب “الحركة القومية” التركي يعلن تأييده لتصريحات اوغلو حول سورية

رئيس حزب “الحركة القومية” التركي يعلن تأييده لتصريحات اوغلو حول سورية
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

بعد تصريحات وزير الخارجية التركية مواود تشاويش اوغلو عن لقائه بوزير الخارجية السورية واعلانه عن دعم تركية مصالحة في سورية، وبعد تسريبات صحيفة تركية عن تواصل بين دمشق وانقرة جاء اليوم تصريح رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهشلي، المرحب للحوار مع دمشق.

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وصرح رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهشلي، المرحب للحوار مع دمشق والداعم لتصريحات وزير الخارجية تشاويش اوغلو بهشلي الحليف لحزب "العدالة والتنمية" في تحالف "الجمهور"، الذي يضم معهما حزب "الاتحاد الكبير" ابدى في بيان رسمي صادر عن الحزب تأييده التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، المتعلقة بالشأن السوري.

وجاء في البيان الذي جرى فيه التطرق لمواضيع السياسة التركية الداخلية والخارجية خطوات تركيا في سوريا قيمة ودقيقة، والتصريحات البنّاءة والواقعية لوزير خارجيتنا حول إحلال السلام بين المعارضة والحكومة السورية هي متنفّس قوي للبحث عن حل دائم.

وأضاف البيان الموقع باسم دولت بهشلي "لا يجب على أحد أن ينزعج من هذا".

وأوضح أن رفع محادثات تركيا مع الحكومة السورية إلى مستوى الحوار السياسي، في سياق إخراج "التنظيمات الإرهابية" من كل منطقة توجد فيها، هو من أهم القضايا المطروحة على الأجندة السياسية في المستقبل.

وأبدى بهلشي رغبته في أن "تسود أجواء التطبيع كل منطقة ومع كل جار لتركيا بحلول عام 2023"، مع الإشارة إلى علاقة الأخوة والروابط القوية القائمة على التاريخ والثقافة والإيمان بين الأتراك والسوريين.

وأضاف بهشلي : ” هناك شعب مستقل حقًا.. هناك أيضا أنظمة ومعارضة.. مضى 11 عاما مات كثير من الناس. كثير من الناس غادروا بلادهم. يجب أن يتمكن هؤلاء الناس من العودة، بمن فيهم أولئك الموجودون في تركيا”.

ويوصف دولت بهشلي بانه رجل الكواليس الذي يحرك سياسات الحكم في تركية، بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية.

المصدر: رأي اليوم

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رئيس حزب “الحركة القومية” التركي يعلن تأييده لتصريحات اوغلو حول سورية

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