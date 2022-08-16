'فيتش' ترفع تصنيف سلطنة عُمان الائتماني إلى 'BB'

العالم - عمان

يأتي هذا التقييم نظرًا للتحسن الكبير الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة للدولة، وتراجع ضغوطات التمويل الخارجي نتيجة الالتزام بتنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي المتخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.

وتوقعت وكالة "فيتش" في تقريرها أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبتي 5.5 بالمائة و3.4 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022م و2023م على التوالي، محققةً بذلك أول فائض مالي منذ عام 2013م، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في عام 2022م من 3.0% في عام 2021م، ثم 2.8% في عام 2023م.

كما توقعت الوكالة تراجع الدين العام الحكومي إلى 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م وبنسبة 44.9% في عام 2023م، وانخفاض مستوى ديون الشركات المملوكة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م.

من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن سلطنة عُمان نجحت في الإيفاء بمتطلبات التمويل الخارجي لعام 2022م وخفض حجم آجال استحقاق الدين الخارجي لعام 2023م إلى 1.7 مليار دولار أمريكي من خلال الإدارة الاستباقية للمحفظة الإقراضية.

وتوقعت الوكالة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية في عام 2022م، ليرتفع إجمالي الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العُماني في الفترة 2022-2023م نتيجة الفوائض المالية في الحساب الجاري.

يذكر أن وكالة "ستاندرد أند بورز" قد رفعت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني في إبريل الماضي إلى " BB- " مع نظرة مستقبلية مُستقرة، كما عدلت وكالة "مودييز" في أكتوبر من العام الماضي نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.