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وزير فنلندي سابق: زيلينسكي قد يتسبب بالانقسام داخل الاتحاد الأوروبي

وزير فنلندي سابق: زيلينسكي قد يتسبب بالانقسام داخل الاتحاد الأوروبي
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الفنلندي السابق، إيركي تووميويا، أن دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعدم إصدار تأشيرات الدخول للروس قد تتسبب بالانقسام في الاتحاد الأوروبي.

العالم - اوروبا

وكتب الوزير السابق على "تويتر": "لدى دراسة مسألة نظام تأشيرات للروس من المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي التوصل إلى موقف موحد. ومن شأن الإخلال بالوحدة أن يصب في مصلحة بوتين".

وأيد الوزير الفنلندي السابق موقف المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي دعا لعدم تعليق إصدار تأشيرات الدخول لجميع الروس.

وكان زيلينسكي قد دعا دول الاتحاد الأوروبي لحظر دخول أراضيه على جميع المواطنين الروس، وفي وقت لاحق أوضح أن ذلك لا يشمل "معارضي النظام".

وأيد عدد من الدول الأوروبية، بما فيها إستونيا وليتوانيا وفنلندا وجمهورية التشيك وغيرها، فيما أعلنت بعض الدول الأخرى عن تحفظاتها بهذا الشأن.

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