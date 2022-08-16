الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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برعاية السيد نصر الله.. التحضير لوضع حجر الاساس لمشروع جنتا السياحي الجهادي

وزير الصحة الايراني: ​​التطعيم هو الإجراء الأكثر فاعلية للسيطرة على كورونا

رفقة عدد من الأمراء.. إبن سلمان يشارك في غسل الكعبة

شاهد.. وزيرة سودانية تقدم استقالتها لهذا السبب..

السيد الحكيم: نتطلع لتكثيف الحوارات لتجاوز المختنق الراهن ولملمة الشمل الوطني

لاتفيا تسلّم أوكرانيا أربع مروحيات عسكرية