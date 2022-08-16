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مصادر فلسطينية : جيش الاحتلال يعلن اعتقال 12 فلسطينيا خلال اقتحامه مدن الضفة الغربية ويزعم مصادرة أسلحة وذخيرة

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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