الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين من تايوان

العالم - آسيا والباسفيك

ووفقًا لوكالة "رويترز" تأتى العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لـ تايوان في وقت سابق من هذا الشهر، في خطوة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة للاستقلال في الجزيرة.

وقالت وكالة أنباء الصين "شينخوا" إن من بين الذين عاقبهم مكتب شؤون تايوان الصيني، هسياو بي-كيم، سفير تايوان الفعلي لدى واشنطن، وويلينغتون كو، الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان.

كما عوقب سياسيون من الحزب السياسي الحاكم في تايوان "الحزب الديمقراطي التقدمي".

وقال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن من يخضعون للعقوبات لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونغ كونغ وماكاو، كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالربح في الصين.

وإضافة إلى السبعة أشخاص، كانت الصين قد عاقبت رئيس مجلس الدولة التايوانيى سو تسينغ تشانغ ووزير الخارجية جوزيف وو ورئيسة البرلمان يو سي-كون.