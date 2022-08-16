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جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال شمال غزة

جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 أطفال شمال غزة
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اعترف بأن قواته تقف خلف قصف مقبرة الفالوجة في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال حينها من بينهم 4 من عائلة نجم.

العالم - الاحتلال

والأطفال الشهداء هم: جميل إيهاب نجم (13 عامًا)، جميل نجم الدين نجم (4 أعوام)، حامد حيدر نجم (16 عامًا)، محمد صلاح نجم (17 عامًا)، ونظمي فايز أبو كرش (14 عامًا).

ووفقًا للصحيفة فإنه "خلافا للتقرير الأولي الذي أصدره جيش الاحتلال حينها بأنهم قتلوا نتيجة صواريخ الجهاد الإسلامي كما جرى في جباليا في الليلة التي سبقت الحدث، تبين من خلال التحقيقات العسكرية أن الأطفال قتلوا نتيجة غارة جوية إسرائيلية".

وكان سفير كيان الاحتلال لدى الامم المتحدة ادعى خلال جلسة لمجلس الأمن أن "إسرائيل" لم تقتل الاطفال الخمسة في جباليا.

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