ايران توفد فريقا مختصا للمساهمة باطفاء حرائق منشآت النفط في كوبا

العالم - ايران

وجاءت عملية الايفاد استجابة لطلب كوبي بعد اشتعال النيران في منشآة كبيرة لتخرين النفط الخام في مدينة " ماتانزاس" الكوبية السبت واصابة العشرات.

وفي السياق قد أجرى " مظاهر انصاري" مدير عام السلامة والصحة والبيئة (HSE) بوزارة النفط الايرانية بحضور السفير الكوبي في طهران " آلبرتو كاسالس" اتصالا عبر الفيديو كونفرانس مع فريق الاطفاء والمسؤولين الكوبيين، حيث استعرض بعض الارشادات الاساسية للسيطرة على الحريق.

وأرسلت وزارة النفط الايرانية وفدا من ادارة الصحة والسلامة والبيئة HSE الى كوبا بهدف نقل خبرات الفريق وارشادات الاطفاء بالتعاون مع الاخصائيين الكوبيين.