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السيد الحكيم: نتطلع لتكثيف الحوارات لتجاوز المختنق الراهن ولملمة الشمل الوطني

السيد الحكيم: نتطلع لتكثيف الحوارات لتجاوز المختنق الراهن ولملمة الشمل الوطني
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

 أعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، عن تطلعه لتكثيف الحوارات بين الشركاء السياسيين لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد.

العالم - العراق

وهنأ السيد الحكيم في بيان "مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قيادة وكوادر وجماهير بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيسه، سجل حافل بالمثابرة ومجابهة الديكتاتورية ومن ثم الإنتقال إلى مرحلة بناء العراق الجديد إلى جانب باقي القوى الوطنية في مسار ديمقراطي مضن قدم العراقيون في سبيله التضحيات الجسام" حسب وكالة "الفرات نيوز".

وأضاف "بهذه المناسبة نتطلع لتكثيف الحوارات بين شركاء وفرقاء المشهد السياسي العراقي وتجاوز المختنق الراهن والمضي بإنجاز الإستحقاقات الدستورية ولملمة الشمل الوطني في مسار عمل واحد، تحية لشعب كردستان الحبيبة، وتحية لشعب العراق العزيز".

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السيد الحكيم: نتطلع لتكثيف الحوارات لتجاوز المختنق الراهن ولملمة الشمل الوطني

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