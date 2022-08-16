الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رفقة عدد من الأمراء.. إبن سلمان يشارك في غسل الكعبة

رفقة عدد من الأمراء.. إبن سلمان يشارك في غسل الكعبة
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، ونيابة عن والده الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك بغسل الكعبة المشرفة رفقة بعض الامراء.

العالم - السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "لدى وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، رفقة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، كان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس".

ولفتت الوكالة إلى أنه "فور وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف، وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث قام بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة".

وأضافت "واس" أنه "تشرف بغسل الكعبة المشرفة مع الأمير محمد بن سلمان، محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ بندر بن عبد العزيز، بليلة وسدنة بيت الله الحرام".

روابط ذات صلة

هاشتاغ يمني يندد بالعدوان السعودي: ابن سلمان قتل اطفالنا

ايكونوميست: ابن سلمان حبس وزيرا في حمام لساعات!

نشطاء سعوديون: ابن سلمان استولي على أموال رجل أعمال شهير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برعاية السيد نصر الله.. التحضير لوضع حجر الاساس لمشروع جنتا السياحي الجهادي

وزير الصحة الايراني: ​​التطعيم هو الإجراء الأكثر فاعلية للسيطرة على كورونا

رفقة عدد من الأمراء.. إبن سلمان يشارك في غسل الكعبة

شاهد.. وزيرة سودانية تقدم استقالتها لهذا السبب..

السيد الحكيم: نتطلع لتكثيف الحوارات لتجاوز المختنق الراهن ولملمة الشمل الوطني

لاتفيا تسلّم أوكرانيا أربع مروحيات عسكرية