كيان الاحتلال يخطط لأضعاف أسوار المسجد الأقصى

العالم - الاحتلال

وترتكز خطة الاحتلال على خمس نقاط، الأولى تتعلق بتفريغ الأرض، في محاولة لإضعاف أسوار الأقصى، تمهيدا لإسقاطها أو هدمها، عبر القيام بتفريغ المساحات الأرضية من أسفلها حسب فلسطين اليوم.

والنقطة الثانية تتمثل في مواصلة الحفريات أسفل المسجد الأقصى، والمستمرة منذ سنوات عدة، ونتج عن هذه الحفريات ضعف في أسوار المسجد، مثلما حدث في السور الجنوبي للأقصى على امتداد 30 مترا.

وأدت الحفريات الصهيونية إلى تحقيق الركيزة الثالثة من خطة الاحتلال، وهي إحداث إشكاليات كبيرة تعرقل أي محاولة لترميم الأسوار.

وتسببت عرقلة محاولات الترميم في تحقيق النقطة الرابعة من خطة الاحتلال، والمتمثلة في تساقط الحجارة من المسجد الأقصى وأسواره.

وتشهد المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية للأقصى تساقط متكرر للحجارة، وهذا سببه الأساسي محاولات الاحتلال النفاذ إلى داخل المسجد وإجراء حفريات في هذه المنطقة.

والركيزة الأخيرة من خطة الاحتلال تتجسد في الخطر الكبير الذي يهدد الأقصى وأسواره بالوقت الراهن، والذي يجعله مهددا بالانهيار في كل وقت، وليس فقط على صعيد الأسوار، بل على صعيد أسواره القديمة.