الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كيان الاحتلال يخطط لأضعاف أسوار المسجد الأقصى

كيان الاحتلال يخطط لأضعاف أسوار المسجد الأقصى
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر مقدسية، اليوم الثلاثاء، عن خطة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بهدف إضعاف أسوار المسجد الأقصى المبارك.

العالم - الاحتلال

وترتكز خطة الاحتلال على خمس نقاط، الأولى تتعلق بتفريغ الأرض، في محاولة لإضعاف أسوار الأقصى، تمهيدا لإسقاطها أو هدمها، عبر القيام بتفريغ المساحات الأرضية من أسفلها حسب فلسطين اليوم.

والنقطة الثانية تتمثل في مواصلة الحفريات أسفل المسجد الأقصى، والمستمرة منذ سنوات عدة، ونتج عن هذه الحفريات ضعف في أسوار المسجد، مثلما حدث في السور الجنوبي للأقصى على امتداد 30 مترا.

وأدت الحفريات الصهيونية إلى تحقيق الركيزة الثالثة من خطة الاحتلال، وهي إحداث إشكاليات كبيرة تعرقل أي محاولة لترميم الأسوار.

وتسببت عرقلة محاولات الترميم في تحقيق النقطة الرابعة من خطة الاحتلال، والمتمثلة في تساقط الحجارة من المسجد الأقصى وأسواره.

وتشهد المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية للأقصى تساقط متكرر للحجارة، وهذا سببه الأساسي محاولات الاحتلال النفاذ إلى داخل المسجد وإجراء حفريات في هذه المنطقة.

والركيزة الأخيرة من خطة الاحتلال تتجسد في الخطر الكبير الذي يهدد الأقصى وأسواره بالوقت الراهن، والذي يجعله مهددا بالانهيار في كل وقت، وليس فقط على صعيد الأسوار، بل على صعيد أسواره القديمة.

روابط ذات صلة

حفريات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى.. تحضير لخطر قادم

مجلس أوقاف فلسطين يحذر من حفريات مريبة وغامضة بمحيط الأقصى

الاحتلال يركز على باب الرحمة في تهويده للأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون ’الأقصى’ بحراسة مشددة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مخاوف من تصاعد العنف في كينيا مع انتخاب رئيس جديد

ايران.. ازاحة الستار عن 12 منتجا تقنيا للشركات المعرفية

بعد إقلاعها من مطار الثمامة في السعودية.. تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها

الخروج من الركود السابق النهج البناء لهذه الجولة من المفاوضات النووية

لماذا تعتبر السعودية زيارة مواطنيها للعراق خطا أحمر؟

شاهد بالفيديو.. انطلاق مشروع تحلية المياه في محطة بوشهر للطاقة النووية