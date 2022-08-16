الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالوثيقة.. برلمانية عراقية تطالب بوقف تعاقد سلطة الطيران مع شركة متعاملة مع الكيان "الاسرائيلي"

بالوثيقة.. برلمانية عراقية تطالب بوقف تعاقد سلطة الطيران مع شركة متعاملة مع الكيان
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

طالبت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، من هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي، اتخاذ الاجراءات القانونية وبشكل عاجل من اجل ايقاف تمرير التعاقد مع شركة (Biznis Intel).

العالم - العراق

وذكرت نصيف في وثائق ، أن "سلطة الطيران المدني والمتمثلة بمديرها العام نائل سعد عبد الهادي تنوي التعاقد مع هذه الشركة، ويمارس الضغط على مدير القسم القانوني ومدير قسم العقود بسبب رفضهم التعاقد مع هذه الشركة لكونها غير مستوفية لشروط المناقصة الخاصة بموضوع الحماية الامنية في مطار بغداد الدولي، حيث لم تقدم الاعمال المماثلة لها في المطارات الدولية مدعمة بشهادات صادرة عن تلك المطارات ومصدقة من السفارات العراقية"وفقا "للسومرية نيوز".

وبحسب الوثائق أدناه، فأن "هذه الشركة تأسست في عام 2014 ما يعني انها ليس لديها خبرة في هذا المجال ومديرها التنفيذي يدعى (حفيظ اوكي) من اصل افغاني وحاصل على اللجوء في كندا، اضافة الى ذلك فأن هذه الشركة لديها تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي عبر شركة بركات".

وبينت نصيف، أن "المدير العام لسلطة الطيران المدني قام بالضغط من اجل اجبار مدير القسم القانوني ومدير قسم العقود من اجل تمريرالتعاقد مع هذه الشركة رغم المخالفات وبمعاونة مدير مكتبه".
وطالبت النائب نصيف "بفتح تحقيق بشأن الموضوع مع كل من ورد اسمه في الموضوع ويسعى لتسليم أمن مطار بغداد الى هكذا شركات غير رصينة".

روابط ذات صلة

السيد الحكيم: نتطلع لتكثيف الحوارات لتجاوز المختنق الراهن ولملمة الشمل الوطني

الاطار التنسيقي يدعو العراقيين الاستعداد لتظاهرات كبرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مخاوف من تصاعد العنف في كينيا مع انتخاب رئيس جديد

ايران.. ازاحة الستار عن 12 منتجا تقنيا للشركات المعرفية

بعد إقلاعها من مطار الثمامة في السعودية.. تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها

الخروج من الركود السابق النهج البناء لهذه الجولة من المفاوضات النووية

لماذا تعتبر السعودية زيارة مواطنيها للعراق خطا أحمر؟

شاهد بالفيديو.. انطلاق مشروع تحلية المياه في محطة بوشهر للطاقة النووية