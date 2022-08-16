ما هو سر توقيت العدوان الصهيوني الاخير على سوريا؟

العالم - مع الحدث

واوضح حسن شقير في حديث لقناة العالم الاخبارية عبر برنامج (مع الحدث) ان زمنيا فان هذا العدوان ياتي مع وجود حكومة تصريف اعمال واقتراب الانتخابات الاسرائيلية ، اما بالنسبة للمكان فاختيار طرطوس فهو يأتي في ظل ما يحكى عن فتور في العلاقة بين روسيا والكيان الصهيوني والرسائل التي يتبادلها الطرفان.

واضاف ان هذا العدوان ايضا من خلال المعطيات ياتي في ظل ترسيم الحدود مع لبنان وان هذا الملف ربما ينجز في غير صالح الكيان الصهيوني ، كما في موضوع غزة فمعركة وحدة الساحات اثبتت المقاومة الفلسطينية . علاوة على ذلك فان هذا الاعتداء ياتي في خضم الحديث عن قرب توقيع الاتفاق رفع اجراءات الحظر عن ايران.

من جانبه قال المختص بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني ان حين جاء بايدن للمنطقة وللرياض كان الهدف اقامة حلف شرق اوسط جديد بالمنطقة، مشيرا الى ان الذي منع قيامه في حرب تموز 2006 حينما اسقط حزب الله والسيد حسن نصرالله هذا المشروع والان محور القدس الذي يمتد من ايران الى اليمن الى العراق وسوريا ولبنان وغزة كل هذا المحور يعرقل هذا المشروع التصفوي وهو قيام مشروع شرق اوسط جديد بادارة الكيان الاسرائيلي.

بدوره قال الباحث السياسي ملاذ المقداد ان هناك دخول مباشر من الكيان الصهيوني في الدفاع عن المنظمات الارهابية ويجب ملاحظة ان منذ ايام استطاعت الدولة السورية من خلال ادواتها القضاء على قائد مهم لداعش وهو كان موجود في الجنوب ومنذ حوالي الشهر تم تفعيل غرفة الموت في الاردن وتتم مشاهدة حراك محموم لقوى الظلام التي تحاول استعادة فاعليتها من خلال هذه الغرفة والاغتيالات والمفخخات وخلخلة الجانب الامني في الجنوب وهذه مسالة مهمة فالكيان الصهيوني يدافع حتى يشد ازر هؤلاء.

ضيوف الحلقة:

الباحث والكاتب السياسي حسين شقير

الخبير بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني

الباحث السياسي ملاذ مقداد