انطلاق مشروع تحلية المياه في محطة بوشهر للطاقة النووية

العالم - خاص بالعالم

وقال محمدي زاده في تصريح خاص لقناة العالم ان محطة تحلية المياه ستعمل بطاقة 70 ألف متر مكعب في محطة بوشهر للطاقة النووية.

وتنتج محطة بوشهر للطاقة النووية حالياً ألف ميغاواط من الكهرباء.

وأكد ان محطة بوشهر للطاقة النووية ستشهد حفلاً بتدشين هذا المشروع العظيم موضحاً ان مسألة المياه مهمة جداً ودول المنطقة تشهد شح مشهود للمياه ومن الضروري اتخاذ خطوات مهمة لتأمين المياه.

أوضح محافظ بوشهر، أنه يجري بناء محطتين نوويتين جديدتين بطاقة توليد ألف وخمسمئة ميغاواط من الكهرباء في بوشهر، مضيفًا أن هاتين المحطتين لديهما القدرة على تحلية 150 ألف متر مكعب من المياه للشرب.

وبيّن محافظ بوشهر ان محطة بوشهر النووية تمتلك امكانيات واسعة لتحلية المياه وسيتم استخدام هذه الامكانيات وطواقم المحطة ومعلوماتها النووية من أجل المضي قدماً بمشروع تحلية المياه.