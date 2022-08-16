اللواء صفوي: سيتم إعداد الموسوعة الدفاعية والامنية للثورة الاسلامية

العالم - ايران

وأكد اللواء صفوي الذي كان يتحدث في معهد ابحاث علوم ومعارف الدفاع المقدس أن هذه الموسوعة قد تمت ترجمتها الى اللغات العربية والانجليزية والفرنسية كي يستفيد منها الجيل الصاعد والاجيال المقبلة.

واعتبر هذا المسؤول العسكري البارز معهد "الشهيد سليماني" لعلوم ومعارف الدفاع المقدس بأنه يعتبر مصدر علمي يشارك في التنظير والقيام بدراسات استراتيجية لتبيين الحقائق وازالة الشبهات التي قد تثار حول مرحلة الدفاع المقدس.

وأشار الى الدور الذي يؤديه المعهد في جبهة المقاومة ومواجهة التهديدات الامنية المسلحة وغير المسلحة واحصاء الانجازات والتجارب الاستراتيجية التي تم تحقيقها في مختلف المجالات الدفاعية والامنية والسياسية والاقتصادية والثقافية على المستوى الوطني والقوات المسلحة.

وشرح اللواء صفوي مهام هذا المعهد موضحا أن مهمة المعهد هي الاستخدام العلمي والبحثي لجبهة المقاومة، حيث ان هذه الجبهة تعتبر أهم عامل قوة للجمهورية الاسلامية الايرانية امام الهيمنة الاميركية والاوروبية والصهيونية.

واشار الى اقامة الملتقى الوطني لمكانة العلم والتقنية في الدفاع المقدس وقال: ان احد برامج المعهد في العام الجاري هو عقد هذا الملتقى الذي يتم بتوجيه من قائد الثورة الاسلامية وابلاغه الاركان العامة للقوات المسلحة وبمشاركة وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في 6 كانون الاول/ديسمبر من العام الجاري.