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في السعودية: عارض تقتل وفي 'اسرائيل':لانهاية لثائر

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

انتشرت مقولة "عارِض، تُقتل" في الاوساط السعودية، بعد ما أصبح قمع المعارضين للسلطات السعودية أمر مشهود ومشهور.

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فمن ناصر بن سعيد وصولا إلى المعارضين في القرن الحادي والعشرين، صورة تكتمل لتظهر حقيقة أن من يعبّر عن رأيه أو يعارض في السعودية، مصيره الموت.

اما في فلسطين المحتلة، فما إن يظن كيان الإحتلال أنه ارتاح من المقاومة الفلسطينية حتى تأتيه الضربة من حيث لا يحتسب وأخرها أتت من جانب أمير الصيداوي، أمير من أمراء النضال الفلسطيني، بطل عملية القدس.

ومع استمرار الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا، استهدف کيان الاحتلال هذه المرة مواقع في مدينة طرطوس الساحلية، حيث أثار غضباً واسعاً علی مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مصر، شهد المشهد السياسي تعديلاً وزارياً في الحكومة المصرية. فيما خرجت انتقادات لهذا التعديل على أساس أن المشكلة ليست في الأسماء بل في الإستراتيجية.

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