إحياء الاتفاق النووي .. الكرة الآن في ملعب أميركا

العالم - ايران

ونقلت وكالة سبوتنيك عن اوليانوف قوله: إن الكرة الآن في ملعب الحكومة الأميركية، وإن إيران اقترحت تعزيز الضمانات المتعلقة بالحفاظ على الاتفاق في المستقبل خلال مراجعة مسودة إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف ممثل روسيا في مفاوضات رفع الحظر: إن الاجتماع الوشيك على مستوى وزراء الخارجية بشأن الاتفاق النووي ليس مستبعدا.

ويوم أمس قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن إيران ردت يوم الاثنين على مسودة النص الذي قدمه للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق‭ ‬النووي المبرم في عام 2015.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، قد قال يوم أمس الاثنين، ان الجانب الأمريكي وافق شفهيا على اقتراحين لإيران مبينا انه سيتم ارسال المقترحات النهائية بحلول الساعة 12:00 الليلة حسب التوقيت المحلي.

وقال أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة يوم الصحفي: إن قرار النظام استند إلى حقيقة أن مفاوضات فيينا لم تؤثر على حياة الشعب ، لذلك لم نرغب في تقديم أجندة عاطفية للبلاد، أردنا إظهار المفاوضات الحقيقية للشعب.

وأضاف: "في القضايا الوطنية كل الاراء متساوية ، واليسار واليمين يبحثان عن المصالح الوطنية ، وهذا خلق قوة لنا على طاولة المفاوضات، وهذا يرجع إلى تثقيف وسائل الاعلام."

واكد: إن خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة شهور من الجهود التي بذلها زملاؤنا في وزارة الخارجية ، والتي يمكن أن تكون لها أيضًا إشكاليات أساسية كوثيقة. لكن ما يهمنا هو التحقق ويجب القيام به.

وأضاف: قد تكون هناك مشاكل في المفاوضات ، لذا فإن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه هو نتيجة مفاوضات سبع دول وكلها لديها قضايا ومحادثات.

وتابع: قرار البلاد أنه إذا تم تحديد خطوطنا الحمراء ، فلا مشكلة لدينا في التوصل إلى اتفاق. أحد أسباب التأخير هو أننا لا نريد تجاوز الخطوط الحمراء.

وأضاف: أمريكا تريد فقط حل مشاكلها في المفاوضات ولا نريد عقد اتفاق ثم نقول إن خطوطنا الحمراء لم تحترم. يجب أن يحدث تطور إيجابي في حياة الشعب.

وتابع: إذا قبلت آرائنا فنحن مستعدون لتلخيص الاتفاق وإعلانه في اجتماع وزراء الخارجية.

وأكد أمير عبد اللهيان وقفا لارنا : على الجانب الأمريكي أن يتحلى بالمرونة لما يعانيه من مشاكل داخلية ، فقد جاء دوره. في مفاوضات فيينا ، وافق الجانب الأمريكي على مقترحات إيران إلى حد نسبي في مسألتين شفويتين ، يجب تحويلهما إلى نص ، وإبداء المرونة في موضوع واحد. الأيام القادمة أيام مهمة.

وقال وزير الخارجية: لم نؤجل المناقشة الاقتصادية، لكننا نناقش ثلاث قضايا مع الأمريكيين على وجه الخصوص وسنعرض آرائنا في الأيام القليلة المقبلة".