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زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر يعلن في تغريدة تأجيل موعد مظاهرات يوم السبت حتى إشعار آخر

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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