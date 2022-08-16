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القبض على ناشط هدد الرئيس الكوري الجنوبي السابق أمام منزله

القبض على ناشط هدد الرئيس الكوري الجنوبي السابق أمام منزله
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، القبض على ناشط لتوجيهه تهديدات باستخدام مشرط ورقي أمام منزل الرئيس السابق مون جيه-إن.

العالم - اسيا والباسفيك

وأوضحت الشرطة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن الناشط الذي نظم احتجاجا فرديا أمام منزل مون في يانغسان، على بعد 309 كيلومترات جنوب شرق سول، هدد أحد مساعدي مون وأشخاصا آخرين باستخدام مشرط ورقي، كما قام بتهديد الرئيس مون وزوجته لفظيا أثناء خروجهما من منزلهما في نزهة حول الحي.

ويعاني الرئيس مون بعد خروجه من منصبه وجيرانه من الاحتجاجات الصاخبة، وقد اتهم الرئيس السابق في أواخر مايو 4 نشطاء بما يشمل الرجل الذي تم اعتقاله اليوم، بقيامهم بتوجيه التهديدات والإساءات إليه.

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