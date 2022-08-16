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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر يعلن الإبقاء على الاعتصام حتى تحقيق المطالب
زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر يعلن في تغريدة تأجيل موعد مظاهرات يوم السبت حتى إشعار آخر
مصدر مقرب من مجلس الامن القومي الايراني :لايمكن ان تعكس التفسيرات حقيقة الامور بشان مفاوضات رفع الحظر حتى ظهور التصريحات الرسمية
مصدر مقرب من مجلس الامن القومي الايراني :ما اعلن للاتحاد الاوربي ياخذ بنظر الاعتبار الهواجس الايرانية حول ثلاثة محاور رئيسية وان طهران تنتظر الرد
مصدر مقرب من مجلس الامن القومي الايراني :الجولة الاخيرة من المفاوضات النووية خرجت من حالة الركود
مصدر مقرب من مجلس الامن القومي الايراني : الرؤية الايرانية ووجهة نظر منسق الاتحاد الاوربي لاتزال في بعض النقاط غير متقاربة
جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 اطفال في عدوانه الاخير على قطاع غزة
جيش الاحتلال يعترف بقتله 5 اطفال في عدوانه الاخير على قطاع غزة
مصادر فلسطينية : جيش الاحتلال يعلن اعتقال 12 فلسطينيا خلال اقتحامه مدن الضفة الغربية ويزعم مصادرة أسلحة وذخيرة
اللجنة المنظمة للتظاهرات التابعة للاطار التنسيقي بالعراق: زمان ومكان التظاهرات القادمة سيتم تحديدها قريبًا من قبل اللجنة المنظمة
مراسلة العالم: عائلة نجم تعلن توجهها لرفع قضية ضد الاحتلال في المحاكم الدولية بعد المجزرة بحق الأطفال في مقبرة الفالوجا شمال قطاع غزة
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش
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