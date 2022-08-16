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الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت "حتى إشعار آخر"

الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل التظاهرات التي كانت مقررة يوم السبت المقبل، إلى أشعار آخر.

العالم - العراق

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