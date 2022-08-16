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الصحة الإيرانية: 5972 إصابة و78 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 5972 إصابة و78 وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية تسجيل 5972 إصابة و78 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في إيران.

العالم - إيران

وسجّلت الوزارة، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر مستجدات انتشار كورونا داخل البلاد، ارتفاع مجموع الإصابات بهذا الفيروس الوبائي في إيران إلى 7 ملايين و488 ألفا و493 حالة، والوفيات إلى 143 ألفا و93 حالة وفاة.

ونوه البيان بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و190 ألفا و330 شخصا من إجمالي المصابين بمرض كورونا في البلاد، لحد الآن.

وحول التطعيم العام ضد الجائحة، أعلنت الصحة الإيرانية عن توزيع ما مجموعه 153 مليونا و384 ألفا و476 جرعة من أنواع اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

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