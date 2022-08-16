إيران والعراق توقعان مذكرة تفاهم لتعزیز التعاون المشترك

العالم - إيران

والتقى مهرداد بذرباش الیوم الثلاثاء رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق، ووفد من ديوان الرقابة المالية العراقیة في العاصمة طهران.

وأشار خلال الاجتماع إلى العقود المبرمة بين البلدين في مجال تصدير الغاز والكهرباء مؤکدا على ضرورة سداد ديون العراق لإيران.

وتطرق إلى القضايا البيئية ومنها ظاهرة الغبار وتلوث الهواء الناجم عن هذه الظاهرة وقال إن أزمة الغبار تعود إلی سوء إدارة المياه.

واقترح إنشاء منظمة محاکم محاسبات الدول الإسلامية، وأشار إلى القدرات الموجودة في هذه الدول وقضايا ذات الاهتمام المشترك بینها واعتبر تشكيل هذه المنظمة ضروريا لتنفيذ إجراءات المراقبة المشتركة وتعزیز التعاون بین الدول.

وناقش الجانبان الموضوعات المختلفة کتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال النفط من أجل استخدام الاحتياطيات وحماية موارد النفط والغاز المشتركة وضرورة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشاريع.

من جانبه رحب رافل ياسين خضير باقتراح بذرباش بشأن إنشاء منظمة محاکم محاسبات الدول الإسلامية واعتبره بمثابة خطوة جديدة نحو تعزیز الوحدة والتنسیق بين الهيئات الرقابية المالية.

ودعا بذرباش إلی زيارة العراق معربا عن أمله في أن يسهم توقيع المذكرة في فتح افاق جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.