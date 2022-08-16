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مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين في هجوم على مخفر حدودي مع سوريا

مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين في هجوم على مخفر حدودي مع سوريا
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أفاد والي مدينة شانلي أورفة التركية الحدودية مع سوريا، بمقتل جندي تركي، وإصابة 4 آخرين، في هجوم على مخفر حدودي بقضاء بيرجيك.

العالم - تركيا

هذا وأفادت وكالة "الأناضول" بأن "4 قذائف هاون سقطت اليوم الثلاثاء، على أرض فارغة في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أطلقت من مناطق سيطرة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمال سوريا".

وتمت الإشارة إلى أن "سلطات الأمن التركية في قضاء قرقاميش بالولاية فرضت على المنطقة طوقا أمنيا من أجل التحقيق في الحادث".

ودعت السلطات المحلية في المنطقة المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من الشريط الحدودي مع سوريا".

من جهته، قال والي غازي عنتاب، داوود غل، في "تويتر"، إن "مصدر القذائف من مناطق شرقي الفرات الخاضعة لسيطرة تنظيم بي كي كي/واي بي جي"، نافيا وقوع قتلى أو جرحى.

وأوضح أن "الجيش التركي رد بالمثل على مصدر إطلاق قذائف الهاون".

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