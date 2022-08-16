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وكالة الأنباء العراقية: وزير المالية علي علاوي يقدم استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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