بالفيديو. القوات التركية تجدد عدوانها على عين العرب وريف الرقة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر كردية ان قذيفة تركية سقطت على مشفى عين العرب بريف حلب، واستشهاد طفل وأصابة 3 أشخاص نتيجة القصف التركي الذي تتعرض له مدينة عين العرب وقراها بريف حلب .



وفي سياق اخر جددت القوات التركية عدوانها على القرى الآمنة بريف الرقة الشمالي انطلاقاً من المناطق التي تسيطر عليها قرب الشريط الحدودي.

وذكرت مصادر محلية لـسانا أن القوات التركية اعتدت اليوم بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة على المناطق السكنية في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي “ام فور” وريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع اضرار مادية في المنازل والممتلكات والمرافق العامة.