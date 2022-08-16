الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو. القوات التركية تجدد عدوانها على عين العرب وريف الرقة

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

قامت القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية له بقصف محيط مدينة عين العرب شرق حلب في سوريا بالقذائف الصاروخية.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر كردية ان قذيفة تركية سقطت على مشفى عين العرب بريف حلب، واستشهاد طفل وأصابة 3 أشخاص نتيجة القصف التركي الذي تتعرض له مدينة عين العرب وقراها بريف حلب .

وفي سياق اخر جددت القوات التركية عدوانها على القرى الآمنة بريف الرقة الشمالي انطلاقاً من المناطق التي تسيطر عليها قرب الشريط الحدودي.

وذكرت مصادر محلية لـسانا أن القوات التركية اعتدت اليوم بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة على المناطق السكنية في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي “ام فور” وريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع اضرار مادية في المنازل والممتلكات والمرافق العامة.

روابط ذات صلة

مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين في هجوم على مخفر حدودي مع سوريا

القوات التركية تقصف بالأسلحة الثقيلة شمال الحسكة السورية + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إتفاق إيراني روسي لتطوير التعاون السينمائي بين البلدين

سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" بالصواريخ (صور)

إسلام آباد تستضيف اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد

وزير الدفاع الروسي: لسنا بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

الكشف عن خريطة سياحية تستهدف تهويد 40% من المنامة.. تفاصيل صادمة!