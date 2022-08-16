الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

سفينة "الخليج الفارسي" تنضم للقوة البحرية الإيرانية في غضون عامين

سفينة
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني الأدميرال "شهرام إيراني" أن سفينة "الخليج الفارسي" التدريبية ستنضم إلى أسطول القوة البحرية خلال العامين القادمين.

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء أشار الأدميرال إيراني إلى خصوصيات وهيكلية غواصة "بعثت"، وقال: لقد انتهى العمل من مراحل التصميم، ودخلت مرحلة التصنيع التي تشهد وتيرة وسرعة جيدة، إلا أن موعد تدشينها لم يتحدد حتى الآن.

ولدى إجابته على سؤال حول غواصة "فاتح" قال: يتم في الوقت الحاضر تصنيع غواصتي "فاتح" الثانية والثالثة، وعددها يعود إلى قرار الأركان العامة ومدى التهديدات، إلا أن أهم مسألة أمامنا في الوقت الحالي هي أننا ليست أمامنا قيود تحول دون ذلك.

وحول سفينة "الخليج الفارسي" التدريبية قال: إن قرارنا هو الاستفادة من الشركات المعرفية، ولذا جئنا بالإخوة العاملين في هذه الشركات لاكتساب التجربة ومساعدة سلاح البحر في هذا الخصوص.

وتابع قائلا: لقد انتهى العمل من جزء من السفينة وتتم مراحلها المقبلة في شركة "الخليج الفارسي" لصناعة السفن، ونتوقع أن تنضم هذه السفينة للأسطول البحري خلال العامين المقبلين.

وبخصوص استخدام صاروخ "كروز" الذي يصل مداه إلى 1000 كيلومتر قال قائد سلاح البحر الإيراني: من المؤكد أن الجميع يرغبون بأن تكون لديهم صواريخ ذات مديات أبعد لأن المجال هو المحيط وذو مدى عملاني أكبر.

وبشأن المناورات البحرية المتوقع إجراؤها للدول المطلة على المحيط الهندي أشار الأدميرال إيراني إلى أنه تم توجيه الدعوات للدول وأعلنت غالبيتها استعدادها للمشاركة وقال: إن أولوية إيران في هذا المجال هي الدول المطلة على المحيط الهندي وخاصة الدول الصديقة والشقيقة الجارة إلى جانب الدول خارج نطاق هذا المحيط.

روابط ذات صلة

قائد بحرية الجيش الإيراني: سننفذ مهمة بحرية خاصة في العام الجاري

شاهد.. ادميرال ايراني يكشف كيفية الرد على اي تهديد أمني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إتفاق إيراني روسي لتطوير التعاون السينمائي بين البلدين

سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" بالصواريخ (صور)

إسلام آباد تستضيف اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد

وزير الدفاع الروسي: لسنا بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

الكشف عن خريطة سياحية تستهدف تهويد 40% من المنامة.. تفاصيل صادمة!