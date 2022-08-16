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الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال القيادي بسام السعدي

الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال القيادي بسام السعدي
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

مددتْ نيابة كيان الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي ستةَ أيامٍ أخرى بحجة استكمال التحقيق.

العالم - فلسطين

وقالتْ إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني إنّ المحكمة العسكرية قررتْ تمديد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

وفي أول ظهورٍ له منذ اعتقالِه مطلع الشهرِ الجاري، خلال جلسة المحاكمة، قال الأسير السعدي، في حديثٍ مقتضب، إنّ ما تعرضَ له هو اعتقالٌ تعسفي. واعتقلَ الاحتلال السعدي؛ خلال عملية اقتحام واسعة نفذَها في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانتْ مصر قد تعهدتْ بالعمل على الافراج عن السعدي، وخليل عواودة المضربِ عن الطعام، في إطارِ رعايتِها لاتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار بين الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي.

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