الكشف عن خريطة سياحية تستهدف تهويد 40% من المنامة.. تفاصيل صادمة!

العالم- البحرين

وبحسب صحيفة "راي اليوم" أوضحت مصادر بأن الخريطة التي تم وضعها على مدخل باب البحرين، احتوت على الكنيس اليهودي والمعبد الهندوسي وجامع الفاضل ومنامة القصيبي، مع محلات لبيع الذهب ومحلات اخرى، ولا يوجد في هذه الخريطة اي ذكر للمعالم التاريخية العريقة المرتبطة بمكونات المجتمع البحريني الاساسية او بتاريخ المنامة البحريني.

وقالت المصادر المطلعة بأن الخطة تستهدف تهويد المنامة وتحويل نحو 40 % من احياء المدينة القديمة الى مسارات ومبان ورموز يهودية تبدأ من باب البحرين، عبر شارع المتنبي حتى الكنيس اليهودي.

وأكدت المصادر في حديثها للصحيفة عن سعي حثيث لشراء مباني قديمة وبعضها خربة بأسعار عالية جدا، وذلك لتشييد الحي اليهودي والمعالم اليهودية التي بدأت تبرز في احد الفنادق الجديدة بالقرب من باب البحرين، وستمتد لاحقا حتى شارع الامام الحسين وقلعة الشرطة.

وبحسب المصادر، فقدت كانت هذه الخطة من المفترض ان تبدأ في ديسمبر 2020، عندما التقى مسئول امريكي رفيع المستوى مع الشيخة مي آل خليفة وعرض عليها استثمارات امريكية في محيط الكنيس اليهودي وانشاء متحف يهودي، وتعطل المشروع بعد رفض تعاون هيئة الثقافة.

سبب إقالة مي بنت محمد آل خليفة

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أقال الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزيرة الإعلام والثقافة السابقة من منصبها بعد رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي إيتان نائيه.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الإقالة جرت، يوم 21 تموز/ يوليو الجاري، حيث أصدر الملك مرسوما بتعيين الشيخ "خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة"، رئيسا لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

وجاء قرار الإقالة بعد رفض الشيخة "مي"، التي عملت في الإعلام والثقافة لأكثر من 20 عاما، لمصافحة السفير الإسرائيلي لدى المنامة، في مجلس عزاء خاص، أقامه السفير الأمريكي "ستيفن بوندي"، في منزله في العاصمة البحرينية.

وأقام "بوندي" مجلس العزاء، في 16 حزيران/ يونيو الماضي، بمناسبة وفاة والده، ودعا إليه سفراء ومسؤولين، من بينهم السفير الإسرائيلي والشيخة "مي".

وخلال التصوير في مجلس العزاء، رفضت المسؤولة البحرينية المنحدرة من العائلة الحاكمة، مصافحة سفير إسرائيل بعد أن علمت جنسيته، وقررت الانسحاب من المكان، وطلبت من السفارة الأمريكية عدم نشر أية صورة لها في مجلس العزاء.

مجلس عزاء في منزل السفير الأمريكي

وبحسب مصادر صحفية، فقد عقد السفير الأمريكي ستيفن بوندي في البحرين مجلس عزاء خاصا في منزله بمناسبة وفاة والده، ودعا إليه بعض السفراء والمسؤولين، منهم السفير الصهيوني في البحرين إيتان نائيه، والشيخة مي بنت محمد.

وأثناء التصوير، عرف أحدهم بالذين يتصافحون، وعندما وصلت الشيخة مي للسفير الصهيوني وعلمت جنسيته سحبت يدها، ورفضت مصافحته، وخرجت من منزل السفير الأمريكي، وطلبت من السفارة عدم نشر أي صورة لها في مجلس العزاء.