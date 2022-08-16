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سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" بالصواريخ (صور)

سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أقرت قوات التحالف الامريكي، اليوم الثلاثاء، باستهداف قاعدتها العسكرية في "حقل العمر" شرق سوريا بعدة صواريخ .

العالم - سوريا

وأصدر التحالف اليوم بيانًا اكد فيه "سقطت عدة صواريخ غير مباشرة في محيط القرية الخضراء في شمال شرقي سوريا، بعد وقت قصير من الساعة 9 مساءً في 15 من آب، في آخر محاولة هجوم على قوات التحالف وشركائنا". موضحا "أن عددا من الصواريخ لم تنفجر وتم استردادها من قبل قوات التحالف وشركائها في قوات سوريا الديمقراطية".

وأكد قائد قوات المهام المشتركة - عملية العزم الصلب اللواء جون برينان أنه "لم تقع أي إصابات ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار" جراء الحادث.

وتعرضت قاعدة التنف العسكرية الأميركية جنوب شرقي سوريا لهجوم بطائرات مسيرة.

وفي بيان لها، إعترفت قوة المهام المشتركة الأميركية المشرفة على القاعدة بتعرضها لهجوم بطائرات مسيرة، وقالت إن الدفاعات الجوية ردت على الهجوم، وتمكنت من اعتراض إحدى المسيرات، فيما انفجرت أخرى داخل مجمع قوات المغاوير. وقال البيان إن الهجوم لم يؤد إلى سقوط قتلى أو جرحى.

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سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" بالصواريخ (صور)

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