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الكاظمي: الحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي وندعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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الكاظمي يدعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد

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