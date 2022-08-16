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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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تكليف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بمهام وزارة المالية
الكاظمي: الحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي وندعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: للأسف ما زلنا نعيش الانسداد السياسي وانعكاساته على أداء الحكومة
مراسل العالم: مجلس الوزراء يصوت على قبول استقالة علي علاوي وزير المالية ويكلف السيدة طيف سامي لإدارة الوزارة
مراسل العالم: رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت يناقشان أبرز المستجدات السياسية وسبل معالجة الأزمة
وكالة الأنباء العراقية: وزير المالية علي علاوي يقدم استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء
وكالة الأنباء العراقية: وزير المالية علي علاوي يقدم استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء
زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر يعلن الإبقاء على الاعتصام حتى تحقيق المطالب
زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر يعلن في تغريدة تأجيل موعد مظاهرات يوم السبت حتى إشعار آخر
مصدر مقرب من مجلس الامن القومي الايراني :لايمكن ان تعكس التفسيرات حقيقة الامور بشان مفاوضات رفع الحظر حتى ظهور التصريحات الرسمية
الكاظمي: الحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي وندعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش
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