وزير الخارجية التركي يتراجع عن تصريحاته حول سوريا "تسوية" لا "مصالحة"!

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وأضاف اوغلو: "لم استخدم عبارة مصالحة بين النظام السوري والمعارضة، بل قلت "إنه يجب التوصل لتسوية للأزمة"، بحسب قوله.

وتابع أنّ " تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 يستوجب "تفاهما بين النظام والمعارضة، أليس كذلك؟ ما صرحت به سابقا كان هذا بالتحديد، هل قلت شيئا مختلفا؟"، بحسب تعبيره.

وحول لقائه المقتضب بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالعاصمة الصربية بلغراد أوضح تشاووش أوغلو أنّ اللقاء تم أثناء لقائه مع وزراء دول أخرى قبل موعد الطعام.

وقال أنه أكد خلال اللقاء مع الوزير السوري على "ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة من بينها ما يتعلق باللجنة الدستورية لتحقيق سلام دائم في سوريا، إلى جانب دعم تركيا الكبير لوحدة الأراضي السورية".

وكانت مظاهرات قد خرجت الجمعة الماضية بشمال سوريا احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تدعو للمصالحة بين "المعارضة" والدولة السورية، هذا وشن الجيش التركي حملة اعتقالات ضد المتظاهرين.