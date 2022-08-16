الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم مجلس الوزراء في العراق حسن ناظم: استقالة وزير المالية علي علاوي عبرت عن احترام كبير لإنجازات الحكومة

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تنوي رفع مراكزها التجارية في إفريقيا إلى 10

وزير الدفاع الروسي يؤكد ثبات مواقف بلاده تجاه الشعب السوري

حريق جديد داخل كنيسة في مصر

إتفاق إيراني روسي لتطوير التعاون السينمائي بين البلدين

سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" بالصواريخ (صور)

إسلام آباد تستضيف اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان